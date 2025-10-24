بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے
اسلام آباد کو دنیا کا بہترین دارالحکومت بنانے کیلئے پرعزم،یانگو سروسزسے استفادہ کرینگے
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )چیئرمین (سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی یانگو سروسز پاکستان کی کنٹری ہیڈ مرال شریف خان، ہیڈ آف پبلک پالیسی اینڈ گورنمنٹ افیئرز یانگو جہانگیر خان اور انکی ٹیم سے ملاقات ہوئی ۔ ملاقات میں اسلام آباد کے شہریوں کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹرو اور الیکٹرک فیڈر بس سٹیشنز تک رسائی کیلئے جدید اور آن لائن ٹرانسپورٹ سروسز کو باہم مربوط کرانے کے ممکنہ آپشنز پر غور کیا۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد کو دنیا کا بہترین دارالحکومت بنانے کیلئے انتہائی پرعزم ہیں۔
شہریوں کو سستی اور ماحول دوست سفری ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ۔ یانگو سروسز کو نہ صرف الیکٹرک اور فیڈر بس منصوبے سے مربوط کیا جائے بلکہ سی ڈی اے کی گوگل ایپ سے بھی منسلک کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کے تحت اسلام آباد کے شہریوں کو میٹرو اور الیکٹرک فیڈر بسوں اور یانگو کی کار اور بائیک سروسز کی آسان طریقہ کار سے معلومات و سہولیات میسر آئے گی۔یانگو ٹیم نے بتایا کہ یانگو سروسز کی خدمات تیس سے زائد ممالک میں موجود ہیں اور یانگو سروس کئی ممالک میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے ساتھ بھی منسلک ہے ۔