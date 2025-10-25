رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی،لائف سٹائل میڈیسن کی چھٹی بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز
اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) لائف سٹائل میڈیسن (ICLM 2025)کی چھٹی بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز اسلام آباد کے ہائی لینڈ کنٹری کلب اینڈ ریزورٹ میں ہوا۔ تقریب پاکستان کے صحت عامہ کے نظام کو امراض سے پیشگی احتیاط ، ہمدردانہ اور پائیدار سمت میں لے جانے کے سفر کا ایک اہم سنگِ میل ثابت ہو رہی ہے ۔۔۔۔
تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس پاکستان ایسوسی ایشن آف لائف سٹائل میڈیسن اور رفاہ انسٹیٹیوٹ آف لائف سٹائل میڈیسن کے اشتراک سے منعقد کی گئی ہے ۔افتتاحی تقریب کے مہمانِ خصوصی وفاقی وزیرِ صحت مصطفی کمال تھے ۔ وزیرِ صحت نے کہا کہ لائف سٹائل میڈیسن کا فلسفہ ان کے دل کے قریب ہے ۔ہمیں بیماری کے علاج کے بجائے بیماری سے بچاو اور صحت کے فروغ کی جانب بڑھنا ہوگا ۔