سوات میں بینک آف خیبر آڈیٹوریم کا افتتاح
اسلام آباد (دنیا رپورٹ )بینک آف خیبر نے سوات کے خپل کور ویلیج میں بینک آف خیبر آڈیٹوریم کا افتتاح کرتے ہوئے کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور سماجی ذمہ داری کے اپنے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے ۔۔۔۔
یہ سہولت خپل کور فاؤنڈیشن کے یتیم بچوں کے لیے قائم کی گئی ہے ، جس کا افتتاح بینک آف خیبر کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر حسن رضا نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں بینک کے اس عزم کو اجاگر کیا گیا کہ وہ خیبر پختونخوا میں تعلیم اور فلاحی بہبود کے فروغ کے لیے اپنے تعاون کو جاری رکھے گا۔