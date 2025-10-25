صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوات میں بینک آف خیبر آڈیٹوریم کا افتتاح

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ )بینک آف خیبر نے سوات کے خپل کور ویلیج میں بینک آف خیبر آڈیٹوریم کا افتتاح کرتے ہوئے کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور سماجی ذمہ داری کے اپنے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے ۔۔۔۔

 یہ سہولت خپل کور فاؤنڈیشن کے یتیم بچوں کے لیے قائم کی گئی ہے ، جس کا افتتاح بینک آف خیبر کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر حسن رضا نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں بینک کے اس عزم کو اجاگر کیا گیا کہ وہ خیبر پختونخوا میں تعلیم اور فلاحی بہبود کے فروغ کے لیے اپنے تعاون کو جاری رکھے گا۔

 

