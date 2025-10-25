صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جے پی روڈ پر ٹریفک حادثہ ، ایک جاں بحق ،13زخمی

  • اسلام آباد
آئی جے پی روڈ پر ٹریفک حادثہ ، ایک جاں بحق ،13زخمی

مسافر وین اور مرغیوں سے لدی گاڑی ٹکر ا گئی، درجنوں مرغیاں بھی مر گئیں

راولپنڈی (خبر نگار)پیرودھائی موڑ کے قریب آئی جے پی روڈ پرٹریفک کے المناک حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور 13مسافر زخمی ہوگئے ، زخمیوں کو پمز منتقل کردیا گیا۔ مسافر وین اور مرغیوں سے لدی گاڑی آپس میں ٹکر ا گئی ، مرغی گاڑی میں موجود درجنوں مرغیاں بھی مر گئیں ۔ حادثہ تیزرفتاری کے باعث پیش آیا ۔پولٹری فارم سے منڈی جانے والی گاڑی بھی تباہ ہوگئی ،اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے امدادی اہلکار موقع پر پہنچ گئے ۔ جاں بحق ہونیوالے شخص کی فوری شناخت نہیں ہوسکی ،حادثہ اتنا شدید تھا کہ زخمی مسافروں کوگاڑی کی باڈی کاٹ کر نکالا گیا۔

 

