15اشتہاریوں سمیت 19جرائم پیشہ افراد گرفتار
کر اچی کمپنی، سنگجانی، بہا رہ کہو،شمس کا لو نی میں کارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث15 اشتہاری مجرمان سمیت19 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلہ میں کر اچی کمپنی، سنگجانی، بہا رہ کہو اور تھا نہ شمس کا لو نی پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 220گر ام چرس،60گر ام آ ئس اوردوعدد مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران15 اشتہاری مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی ۔