15اشتہاریوں سمیت 19جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
کر اچی کمپنی، سنگجانی، بہا رہ کہو،شمس کا لو نی میں کارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث15 اشتہاری مجرمان سمیت19 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلہ میں کر اچی کمپنی، سنگجانی، بہا رہ کہو اور تھا نہ شمس کا لو نی پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 220گر ام چرس،60گر ام آ ئس اوردوعدد مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران15 اشتہاری مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی ۔

 

