بارانی یونیورسٹی کے زیر اہتمام ریسرچ فارم کونٹ میں کسان میلہ

  • اسلام آباد
بارانی یونیورسٹی کے زیر اہتمام ریسرچ فارم کونٹ میں کسان میلہ

قومی اور بین الاقوامی زرعی ماہرین، کسانوں ،طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی

جاتلی( نمائندہ دنیا)پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کی جانب سے زرعی ریسرچ فارم کونٹ کے مقام پر شاندار کسان میلہ کا انعقاد کیا گیا۔ میلے کا مقصد کسانوں کو جدید زرعی ٹیکنالوجیز اور تحقیقی نتائج سے روشناس کرانازرعی لاگت کو کم کرنے کے طریقوں، کھادوں کا معتدل استعمال ، زراعت کو منافع بخش بنانے اور اکیڈیمیا انڈسٹری باہمی روابط کو مضبوط کرنا تھا،کسان میلے کا افتتاح مشترکہ طور پر وائس چانسلر ڈاکٹر قمر زمان اور سابق ایم این اے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری و سابق ضلع ناظم راولپنڈی راجہ جاوید اخلاص نے کیا۔ قومی اور بین الاقوامی زرعی ماہرین، کسان، سٹیٹ بینک ، گرین پاکستان اینشیٹو اور فاطمہ فرٹیلائیزر کے نمائندگان کے علاوہ یونیورسٹی کے ڈینز، ڈائریکٹرز، انتظامیہ، فیکلٹی ممبران اور طلبائو طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر قمر زمان نے زراعت کی ترقی کو ملکی خوشحالی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کے لیے کسانوں کو پری سیزن ایگریکلچرل ٹیکنالوجیز کا استعمال یقینی بنانا ہو گا، تاکہ کم وسائل میں زیادہ اور معیاری فصل حاصل کی جا سکے ۔ جاوید اخلاص نے اپنے خطاب میں زراعت کے شعبے میں انقلابی بہتری لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ 

 

