شہری تشدد کیس ،ملزموں کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور
راولپنڈی (خبر نگار)گوالمنڈی کے علاقے میں کباڑ مافیا کے ہاتھوں شہری کو برہنہ اور زنجیروں سے باندھ کر سرعام تشدد کرنے والے گرفتار چھ ملزمان کوانسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کردیا گیا ۔۔۔
پولس کی درخواست پر عدالت نے ملزمان کا چھ روزکا جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا ۔ عدالت نے ملزمان کو تفتیش مکمل کر کے 31 اکتوبر کو عدالت پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر ملزمان میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل، تفصیلات اور محکمانہ سروس کارڈ بھی سامنے آگیا ۔ سروس کارڈ کے مطابق ملزم یاسر نیشنل پولیس فاؤنڈیشن خیبرپختونخوا کا ملازم ہے ۔