صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری تشدد کیس ،ملزموں کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور

  • اسلام آباد
شہری تشدد کیس ،ملزموں کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور

راولپنڈی (خبر نگار)گوالمنڈی کے علاقے میں کباڑ مافیا کے ہاتھوں شہری کو برہنہ اور زنجیروں سے باندھ کر سرعام تشدد کرنے والے گرفتار چھ ملزمان کوانسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پیش کردیا گیا ۔۔۔

پولس کی درخواست پر عدالت نے ملزمان کا چھ روزکا جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا ۔ عدالت نے ملزمان کو تفتیش مکمل کر کے 31 اکتوبر کو عدالت پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر ملزمان میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل، تفصیلات اور محکمانہ سروس کارڈ بھی سامنے آگیا ۔ سروس کارڈ کے مطابق ملزم یاسر نیشنل پولیس فاؤنڈیشن خیبرپختونخوا کا ملازم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ضلع کچہری میں692ملین لاگت سے تعمیر پارکنگ پلازہ فعال

گورنمنٹ سمرا پبلک سکول میں انصاف و مساوات پر پروگرام

تاجر برادری کے حقوق کا تحفظ کیا جائے ، خواجہ محمد شفیق

ایڈوائزر محتسب پنجاب کا کوٹ ادو کالج و میونسپل کمیٹی کا دورہ

زیادہ گندم اگاؤ مہم کو کامیاب بنایا جائے :عمرانہ توقیر

دھواں چھوڑنے والی سینکڑوں گاڑیاں بند، لاکھوں روپے جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن