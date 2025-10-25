تلہ گنگ چکوال روڈ پر ٹریفک حادثہ ،ایک شخص جاں بحق
تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) تلہ گنگ چکوال روڈ پر دھرابی کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور کار میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں حادثے کے نتیجے میں کار سوار شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا ۔ جاں بحق شخص کی شناخت گوہر خان سکنہ بنجرہ پچنند کے نام سے ہوئی۔ نعش لواحقین کے حوالے کر دی گئی ۔
