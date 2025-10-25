صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلہ گنگ چکوال روڈ پر ٹریفک حادثہ ،ایک شخص جاں بحق

  • اسلام آباد
تلہ گنگ چکوال روڈ پر ٹریفک حادثہ ،ایک شخص جاں بحق

تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) تلہ گنگ چکوال روڈ پر دھرابی کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور کار میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں حادثے کے نتیجے میں کار سوار شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا ۔ جاں بحق شخص کی شناخت گوہر خان سکنہ بنجرہ پچنند کے نام سے ہوئی۔ نعش لواحقین کے حوالے کر دی گئی ۔

تلہ گنگ چکوال روڈ پر دھرابی کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور کار میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں حادثے کے نتیجے میں کار سوار شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا ۔ جاں بحق شخص کی شناخت گوہر خان سکنہ بنجرہ پچنند کے نام سے ہوئی۔ نعش لواحقین کے حوالے کر دی گئی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سروے مکمل،بوگس سیلاب زدگان کی چھانٹی کا حکم

افغان پناہ گزینوں کی واپسی،ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کے قریب پناہ گاہ قائم

ڈی سی اور ڈی پی او کا ایم ڈی کیٹ کے امتحانی مرکز کا دورہ

اے سی کلورکوٹ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال،شہر میں صفائی کا معائنہ

نجی کالج شاہ پور میں فرسٹ ایئر کے طلباء کو خوش آمدید کہنے کیلئے تقریب

آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف کی میانوالی میں کھلی کچہری،شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن