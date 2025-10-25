نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 17سالہ نوجوان قتل
امرپورہ میں صبح سویرے ملزموں کی بیکری پر فائرنگ ،گولی فیاض کو جا لگی
راولپنڈی (خبر نگار)وارث خان کے علاقے امرپورہ میں نامعلوم ملزم کی ہوائی فائرنگ سے 17 سالہ نوجوان قتل ہو گیا ،لاش پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے ۔پولیس کے مطابق امر پورہ میں علی الصبح نامعلوم ملزم کی جانب سے فائرنگ کی گئی بیکری میں کام کرنے والا 17 سالہ فیاض سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوا،جسے طبی امداد کے لئے بینظیر بھٹو ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم طبی امداد ملنے سے قبل ہی نوجوان دم توڑ گیا ۔فائرنگ کرنے والے ملزم کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔