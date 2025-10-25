صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ایف سی کا سال 2025کی تیسری سہ ماہی کے مالی نتائج کا اعلان

  • اسلام آباد
ایف ایف سی کا سال 2025کی تیسری سہ ماہی کے مالی نتائج کا اعلان

اسلام آباد (دنیا رپورٹ )فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ (ایف ایف سی)کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا، جس میں 30ستمبر 2025کو ختم ہونے والی مدت کے مالی نتائج کی منظوری دی گئی۔۔۔

ایف ایف سی نے محفوظ، موثر اور قابلِ اعتماد آپریشنز کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے رپورٹنگ مدت کے دوران مجموعی طور پر 2,207ہزار ٹن یوریا اور 622ہزار ٹن ڈی اے پی کی پیداوار حاصل کی۔ کی کھاد سے متعلق مجموعی آمدن 283 ارب روپے رہی، جبکہ 1,955 ہزار ٹن یوریا اور 541 ہزار ٹن ڈی اے پی کی فروخت ریکارڈ کی گئی۔کمپنی نے اس مدت کے اختتام پر 57.6ارب روپے کا خالص منافع حاصل کیا ۔

 

