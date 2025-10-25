ڈینگی بدستور بے قابو،24گھنٹے میں 31نئے کیس رپورٹ
مختلف ہسپتالوں میں 61مریض زیرِ علاج ،سپرے ،فوگنگ مہم مزید تیز
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے انسداد ڈینگی مہم کے تحت ڈیلی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ڈینگی کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے گزشتہ روز2,006مقامات پر فوگنگ کارروائیاں کی گئیں فیلڈ ٹیموں کی جانب سے مجموعی طور پر 41,709 مقامات پر انسپکشن مکمل کر لیا گیا ہے ، گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران 31نئے مریض رپورٹ ہوئے ،دیہی علاقوں سے 16اور شہری علاقوں سے 15مریضوں کی تصدیق ہوی، شہر بھر کے مختلف ہسپتالوں میں 61 مریض زیرِ علاج ہیں، رپورٹ کے مطابق لاروا کی نشاندہی کے دوران 402 مقامات پر پازیٹو جبکہ 3پر نیگیٹو لاروا پایا گیا،انسدادِ ڈینگی سرگرمیوں کے دوران 1,009 گھروں میں سپرے کیا گیا۔ ڈی سی عرفان میمن نے کہا کہ اسلام آباد کو ڈینگی فری بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہائی رسک ایریاز میں فوگنگ اور مانیٹرنگ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے ۔