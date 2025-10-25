تعلیمی بورڈز کو ڈیجیٹل کرنے میں ہر ممکن تعاون کرینگے ، وجیہہ قمر
آئی بی سی سی ،فیڈرل بورڈ کے تعاون سے امتحانی بورڈز میں ڈیجیٹلائزیشن پر ورکشاپ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) آئی بی سی سی نے وزارتِ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے زیرِ اہتمام اور فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے اشتراک سے ملک بھر کے امتحانی بورڈز میں ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی کے انضمام کے عنوان سے دو روزہ قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ مہمانِ خصوصی وزیرِ مملکت وجیہہ قمر تھیں۔ وجیہہ قمر نے خطاب میں آئی بی سی سی اور فیڈرل بورڈ کے وژن اور امتحانی نظام میں ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات متعارف کرانے کے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت تمام تعلیمی بورڈز کو ڈیجیٹل تبدیلی اپنانے میں مکمل تعاون فراہم کرے گی، جس سے امتحانی عمل شفاف، معتبر اور طلبہ مرکوز بنے گا۔وزیر مملکت نے امتحانی اداروں کی محنت و لگن کو سراہا۔ اور انہیں تاکید کی کہ وہ باہمی تعاون اور جدت کے ذریعے اصلاحات کے تسلسل کو برقرار رکھیں۔