نومبر سے وسط دسمبر تک سموگ کی شدت،الرٹ جاری
راولپنڈی(نیوزرپورٹر) پی ڈی ایم اے نے صوبے بھر میں سموگ کے بڑھتے خطرات کے پیشِ نظر الرٹ جاری کر دیا ہے ۔ ڈی جی عرفان علی کاٹھیا کے مطابق محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق نومبر سے وسط دسمبر تک سموگ کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔۔۔
جس کے باعث عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے ۔ پنجاب کے مشرقی اضلاع، خصوصاً لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان اور خانپور شدید سموگ کی زد میں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ سموگ کی روک تھام کے لیے حکومتی احکامات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ سموگ کے باعث سانس، آنکھوں اور دیگر بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جبکہ بچے اور بزرگ شہری اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ سموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ فصلوں کی باقیات، کوڑا کرکٹ باہرپھینکنے والوں کیخلاف کارروائی اور مقدمات درج کیے جائیں گے ۔