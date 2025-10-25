دھی رانی پروگرام ،راولپنڈی میں 84مستحق جوڑوں کی شادی
تیسرے فیز میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہر جوڑے کو 2 لاکھ سلامی دی گئی پروگرام کے تحت 5ہزار سے زائد شادیاں ہو چکیں ،انتشاری سیاست ختم ،صوبائی وزرا
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی میں دھی رانی پروگرام کے تیسرے فیز کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزراء سہیل شوکت بٹ اور بلال اکبر نے خصوصی شرکت کی۔ رشتہ ازدواج میں منسلک جوڑوں کے عزیر و اقارب بھی شریک ہوئے ۔ تقریب میں تین اضلاع راولپنڈی، مری اور جہلم بھر سے 84 مستحق جوڑوں کی شادی کروائی گئی جن میں ایک مسیحی اور سپیشل جوڑا بھی شامل ہے ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہر جوڑے کو 2 لاکھ سلامی دی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر ب سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مذہبی فریضے کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے پنجاب دھی رانی پروگرام شروع کیا۔رواں برس پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت 5 ہزار سے زائد شادیاں کروائی جائیں گی۔ عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے ۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پنجاب دھی رانی پروگرام شاندار تاریخ ساز فلاحی منصوبہ ہے ۔ نوبیاہتا جوڑوں کو تحائف اور بذریعہ اے ٹی ایم کارڈز سلامی کی رقم دی گئی ہے ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ۔ صوبائی وزیر بلال اکبر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کا درد محسوس کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ عوامی فلاح کے منصوبوں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو چنا ہے ۔