لاجسٹک پارٹنر بننے کے خواہاں، بین الملکی رابطے بڑھانے پر اتفاق

  • اسلام آباد
وزیر مواصلات عبدالعلیم سے غیر ملکی وزرائے ٹرانسپورٹ کی ملاقاتیں،سرمایہ کاری پرگفتگو

 اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کے موقع پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم سے مختلف ممالک کے وزرائے ٹرانسپورٹ نے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں جن میں ترکیہ کے وزیر ٹرانسپورٹ و انفراسٹرکچر عبدالقادر اوغلو، سعودی عرب کے ڈپٹی منسٹر برائے مواصلات ڈاکٹر رومح ال رومح، سری لنکا کے وزیر ٹرانسپورٹ بمل رتھ نائیک جبکہ ای سی او کے سیکرٹری جنرل اسد مجید شامل تھے ۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون، لاجسٹک پارٹنرشپ، سرمایہ کاری اور علاقائی رابطوں کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ترکیہ میں لاجسٹک پارٹنر شپ کا خواہاں ہے اور اس ضمن میں این ایل سی کے ذریعے شراکت داری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب یک جان دو قالب ہیں اور ان کے درمیان مضبوط تعلقات پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے ۔سعودی نائب ڈپٹی منسٹر برائے مواصلات نے وفاقی وزیر کو اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی اور کانفرنس کے کامیاب انتظامات کو سراہا۔ 

 

