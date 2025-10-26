نجی مال خاتون زیادتی کیس گرفتار ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے نجی شاپنگ مال میں خاتون سے مبینہ زیادتی کے مقدمے میں نامزد ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔
ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس کی عدالت میں پیش کیا گیا ،پولیس کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی گئی۔ سماعت کے دوران ملزمان کی طرف سے جمیل فیاض ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئے ۔ پولیس کو ہدایت کی کہ مقدمے کا چالان مقررہ مدت کے اندر عدالت میں پیش کیا جائے ۔