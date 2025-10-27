صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم میں ملوث 18افراد گرفتار،منشیات واسلحہ برآمد

  • اسلام آباد
سنگین جرائم میں ملوث 18افراد گرفتار،منشیات واسلحہ برآمد

پانچ بوتلیں شراب، 90گرام آئس، مختلف بور کے 5پستول پکڑے گئے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 18جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلہ میں رمنا، شالیمار، گولڑہ، سہالہ اور تھانہ بنی گالہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 5بوتلیں شراب، 90گرام آئس، 5عدد مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن اور ایک عدد خنجر برآمد کرلیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں مقررہ نرخوں سے مہنگی فروخت:چکن 14روپے کلو سستا

ہرن مینار : نئی فلوٹنگ جیٹی کا افتتاح

کسان کیلئے زندگی کا پہہ چلانا مشکل ہوگیا :جماعت اسلامی

14ہزار 460ہزار لٹر جعلی دودھ تلف ،5سپلائر ٹینکر ضبط

27اکتوبر کشمیری عوام کیساتھ اظہارِ یکجہتی کا دن :عمران نذیر

نفرت انگیز مواد کی تشہیر روکنا ہو گی، بین المذاہب کانفرنس کا اعلامیہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر