سنگین جرائم میں ملوث 18افراد گرفتار،منشیات واسلحہ برآمد
پانچ بوتلیں شراب، 90گرام آئس، مختلف بور کے 5پستول پکڑے گئے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 18جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلہ میں رمنا، شالیمار، گولڑہ، سہالہ اور تھانہ بنی گالہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 5بوتلیں شراب، 90گرام آئس، 5عدد مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن اور ایک عدد خنجر برآمد کرلیا۔