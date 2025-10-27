جاتلی، 15سالہ لڑکے سے زیادتی کرنے والے 2ملزم گرفتار
جاتلی (نامہ نگار) تھانہ جاتلی پولیس کی بڑی کارروائی، 15سالہ لڑکے سے زیادتی کے الزام میں دو افراد گرفتار، مدعی مقدمہ نے پولیس کو بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد نے ان کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی ویڈیو بھی بنائی، جاتلی پولیس نے اطلاع ملتے ہی فوری طور پر مقدمہ درج کیا۔
