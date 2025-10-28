اسلام آباد: 6اشتہاریوں سمیت 12 جرائم پیشہ افراد گرفتار
ڈیڑھ کلو چرس، کلو ہیر وئن، 100گر ام آ ئس،2 پستول، ایک گن برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر ) مختلف علاقوںسے 6اشتہاریوںسمیت 12جرائم پیشہ افرادکو گرفتار کرلیاگیا ،ملزموںسے ڈیڑھ کلو چرس، ایک کلو ہیر وئن، 100گر ام آ ئس،2 پستول اور ایک گن معہ ایمونیشن برآمد کرلی گئی ۔کارروائیاں تھانہ ترنول، تھا نہ شالیمار، تھا نہ ہمک،تھانہ شہزاد ٹاؤن اور تھا نہ بنی گا لہ پولیس ٹیموں نے کیں ۔تھا نہ شہزاد ٹا ؤن پولیس نے چوری کی وارداتوں میں مطلو ب ملزم کو گرفتار کرکے 5 لیپ ٹا پ اور مو با ئل فون برآمدکیے ، ملزم کی شناخت آ سام لیاقت کے نام سے ہوئی ہے ، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزم نے متعدد وارداتیں کر نے کا انکشاف کیا ہے ۔