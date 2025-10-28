اوپن یونیورسٹی میں یومِ سیاہ پر کشمیریوں سے یکجہتی کیلئے واک
اسلام آباد ( خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف یومِ سیاہ کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لئے واک کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں یونیورسٹی کے سینکڑوں طلبہ اور ملازمین نے شرکت کی اورکشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے ۔واک یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے شروع ہوئی اور اکیڈمک کمپلیکس پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر طلبہ نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے حقِ خودارادیت کی حمایت اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے ۔