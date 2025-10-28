نشئی افرادکی مددکرنیوالے سے ڈاکو گاڑی چھین کر فرار
نشی افراد کو علاج کیلئے لینے گیا تو راستے میں ملزموں نے فائرنگ کردی ،مدعی مقدمہ
راولپنڈی (احمد بھٹی) نشئی افراد کو لینے جانیوا لا ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا ، فائرنگ میں محفوظ رہا ، ڈاکو گاڑی چھین کر بھاگ گئے ۔تھانہ دھمیال پولیس کو محمد قدیر نے بتایا کہ میں نے چاندنی چوک مری روڈ راولپنڈی میں نشے سے نجات کے علاج کا کلینک بنا رکھا ہے ،مجھے اطلاع ملی کہ سادہ روڈ پرنشئی افراد رہتے ہیں ،میں انہیں لینے کے لیے گیا تو قریشی آباد کے قریب چار پانچ ملزموں نے روکا اور فائرنگ کی جس میں میں محفوظ رہا تاہم ڈا کو مجھ سے گاڑی چھین کر فرار ہو گئے ۔اطلاع ملنے پر مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات شروع کر دیں ۔