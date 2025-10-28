تین منشیات سپلائرز کو 27سال قید اور جرمانہ
راولپنڈی ( خبر نگار) عدالت نے تین منشیات سپلائرز کو مجموعی طور پر 27 سال قید اور 2 لاکھ 40 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ۔مجرم فتح خان کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی۔۔۔
مجرم کو 2کلو 400 گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ مندرہ پولیس نے گرفتار کیا تھا، مجرم زاہد محمود کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی، مجرم کو 1 کلو 400 گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ گوجرخان پولیس نے گرفتار کیا تھا، مجرم ظہور احمد کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی، مجرم کو 1 کلو 160 گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ گوجرخان پولیس نے گرفتار کیا تھا۔