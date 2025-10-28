صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین منشیات سپلائرز کو 27سال قید اور جرمانہ

  • اسلام آباد
تین منشیات سپلائرز کو 27سال قید اور جرمانہ

راولپنڈی ( خبر نگار) عدالت نے تین منشیات سپلائرز کو مجموعی طور پر 27 سال قید اور 2 لاکھ 40 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ۔مجرم فتح خان کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی۔۔۔

 مجرم کو 2کلو 400 گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ مندرہ پولیس نے گرفتار کیا تھا، مجرم زاہد محمود کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی، مجرم کو 1 کلو 400 گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ گوجرخان پولیس نے گرفتار کیا تھا، مجرم ظہور احمد کو 9 سال قید اور 80 ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی، مجرم کو 1 کلو 160 گرام چرس برآمد ہونے پر تھانہ گوجرخان پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یومِ سیاہ کشمیر پر ریلیاں،مظاہرے اور سیمینارز،بھارت کیخلاف نعرے

14 ارب کا سیوریج منصوبہ 24 نومبر سے کام شروع

شادی میں ناچ گانے کی محفل پر چھاپہ، دولہا اور شرکاء کی دوڑیں

ٹی بی ہسپتال کی ری ویمپنگ کروڑوں کا سامان غائب اینٹی کرپشن کی کال آنے پر کھلبلی

اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

محکموں کو د ئیے گئے ٹاسک پر ایک ہفتے کی پیشرفت کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس