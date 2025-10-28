اسلامی تحریک پاکستان کا جی بی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان
اسلام آباد ( اپنے رپورٹرسے ) اسلامی تحریک پاکستان نے گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے۔۔۔
انتخابات میں منظم انداز میں آئی ٹی پی کو انتخابی میدان میں اتارنے کے لیے سیاسی کمیٹی قائم کر دی ہے ۔ اس امر کا اعلان قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی زیر صدارت ایک اہم مشاورتی اجلاس میں کیا گیا ،اس موقع پر سیاسی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا جس کا چیئرمین علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی کو نامزد کیا گیا۔