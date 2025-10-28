صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی تحریک پاکستان کا جی بی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان

  • اسلام آباد
اسلامی تحریک پاکستان کا جی بی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان

اسلام آباد ( اپنے رپورٹرسے ) اسلامی تحریک پاکستان نے گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے۔۔۔

 انتخابات میں منظم انداز میں آئی ٹی پی کو انتخابی میدان میں اتارنے کے لیے سیاسی کمیٹی قائم کر دی ہے ۔ اس امر کا اعلان قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی زیر صدارت ایک اہم مشاورتی اجلاس میں کیا گیا ،اس موقع پر سیاسی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا جس کا چیئرمین علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی کو نامزد کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور عملے کیلئے فٹنس کلب کا افتتاح

امتحانی نتائج کی معلومات کیلئے نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ

ایم ڈی اے :ای کاروبار سہولتوں کا جدید نظام فعال

وہاڑی کے تین تھانوں کی حدود میں چوری کے 13 واقعات

مختلف ٹریفک حادثات،8افراد زخمی

منشیات فروخت کرنیوالے متعدد میڈیکل سٹورز سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس