فیڈرل اردو یونیورسٹی میں کانووکیشن 12نومبر کو ہو گا

  • اسلام آباد
2011تا 2022 کے دوران پاس آؤٹ ہونے طلبہ کو اسناد دی جا ئینگی

 اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں کانووکیشن 12 نومبر کو منعقد ہو گا۔ 2011سے 2022 کے عرصے میں پاس آؤٹ ہونے طلبا و طالبات میں اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ ایڈیشنل رجسٹرار کے دفتر سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق جامعہ اردو سے فارغ التحصیل وہ طلبہ جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی، وہ 5 نومبر تک اپنے نام کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود آن لائن پورٹل کے ذریعے بھی رجسٹریشن کروا ئی جاسکتی ہے ۔ ڈیپارٹمنٹ ٹاپ کرنے والے سٹوڈنٹس کو میڈلز عطا کئے جائیں گے ۔ 

 

