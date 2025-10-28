صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیر پر بھارت کا تسلط کبھی تسلیم کیا نہ کرینگے ،طاہرہ اورنگزیب

  • اسلام آباد
راولپنڈی آرٹس کونسل میں تقریب،کشمیریوں سے یکجہتی کیلئے 1منٹ کی خاموشی

 راولپنڈی (نیوز رپور ٹر) پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیاجس میں ایم این اے طاہرہ اورنگزیب مہمان خصوصی تھیں،تقریب میں ضلعی انتظامیہ، طلبہ سمیت سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ تقریب میں طالبات نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے ۔ رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے ، بھارت کے غاصبانہ تسلط کو نہ پہلے کبھی تسلیم کیا نہ آ ئندہ کیا جائے گا۔ پاکستان کشمیری عوام کی جدو جہد آزادی کی تحریک کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔معرکہ حق میں فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستانی کی بہادر افواج نے بھارت کو بدترین شکست دی۔ پاکستان امن پسند قوم ہے مگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھ نکال دیں گے ۔ تقریب کے اختتام پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ 

 

