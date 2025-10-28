صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کو زنجیروں میں جکڑ کر تشدد ، معاملہ کی تفتیش شروع

  • اسلام آباد
شہری کو زنجیروں میں جکڑ کر تشدد ، معاملہ کی تفتیش شروع

تفتیشی ٹیم کا گوالمنڈی میں جائے وقوعہ کا دورہ ،نقشہ مرتب،مضروب کا طبی معائنہ جسم پر تشدد کے 19نشانات ، ہاتھ کی انگلی ٹوٹ کر دوبارہ جڑنے کی تصدیق ہو گئی

  راولپنڈی (خبر نگار)گوالمنڈی میں شہری کو برہنہ کرکے زنجیروں میں جکڑنے اور تشدد کرنے کے معاملہ میں پولیس کی تفتیشی ٹیم نے جائے وقوعہ کا دورہ کرکے نقشہ مرتب کرلیا ،تفتیشی ٹیم کی سربراہی انسپکٹر انویسٹی گیشن سٹی سرکل محمد عامر خالد کر رہے تھے ۔ ٹیم نے متاثرہ شخص محمد حارث سے ملاقا ت کی اور تشدد کے حوالے سے تفصیلات حاصل کیں ۔پولیس نے متاثرہ شخص کا ڈی ایچ کیو ہسپتال سے طبی معائنہ بھی کروا لیا۔ متاثرہ شخص کے جسم پر تشدد کے 19نشانات جبکہ ایک ہاتھ کی انگلی ٹوٹ کر دوبارہ جڑنے کی بھی تصدیق ہو گئی۔انگلی کی ہڈی درست نہ جڑنے پر سرجری کیے جانے کا بھی امکان ہے ، معائنہ کے دوران متاثرہ شخص کے 28مرتبہ ایکسرے کئے گئے ۔

 

