پی ٹی آ ئی پارلیمنٹیرین کی سیاست کا مقصد عوامی فلاح ،ذوالفقار خان
ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کیلئے ہر ممکن اقدامات کرینگے ،ضلعی صدر کی گفتگو
مردان (نمائندہ دنیا ) ذوالفقار خان ایڈووکیٹ ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نے نمائندہ دنیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہماری سیاست کا مقصد عوام کی خدمت و فلاح ہے ، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے اغراض و مقاصد میں امن، ترقی اور خوشحالی شامل ہیں ، جب معاشرے میں امن کی فضاقائم ہو گی تو ملک خود بخود ترقی کی طرف گامزن ہوگا ، ملک میں غریب و امیر کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے ، میں نے پہلے بھی مردان سے صوبائی سطح پر الیکشن لڑا ہے اور آئندہ بھی الیکشن میں بھر پور طریقے سے حصہ لونگا۔ پارٹی کے چیئر مین محمد خان سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے اور سیکرٹری جنرل ملک حبیب نور اورکزئی کی قیادت میں پارٹی ترقی کی راہ پر گامزن ہے ۔ مردان کی پانچ تحصیلوں میں تنظیم سازی کے بعد مردان کابینہ منتخب ہو گئی ہے ۔جلد پارٹی میں ایک بڑا شمولیتی پروگرام ہوگا ،ہماری پارٹی ملکی سلامتی اور خودمختاری کے لیے آواز اٹھا تی رہے گی اور ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کیلئے ہر ممکن اقدامات کریگی ۔