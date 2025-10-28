جوڈیشل کانفرنس کا آزادکشمیر میں انعقاد بڑی کامیابی ، بیرسٹر سلطان
صدر سے چیف جسٹس کی ملاقات ،سپریم کو رٹ میں جج کی خالی اسامی پر مشاورت
اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار )صدر آزادجموں و کشمیربیرسٹر سلطان محمودچودھری سے چیف جسٹس آزادجموں وکشمیر سپریم کورٹ جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر آزادجموں وکشمیر سپریم کورٹ میں جج کی خالی اسامی پر مشاورت کی گئی۔ راجہ سعید اکرم خان نے صدر آزاد کشمیر کو مظفرآباد میں گزشتہ دنوں منعقد ہونے والی جوڈیشل کانفرنس کے حوالے سے بریفنگ دی جس پر بیرسٹر سلطان محمود نے راجہ سعید اکرم خان کو جوڈیشل کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل کانفرنس کا آزادکشمیر میں انعقاد ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی شرکت خوش آئند ہے ، اس کے دوررس اثرات مرتب ہونگے اور اس سے پاکستان اور آزادکشمیر کے مثالی تعلقات کو بھی مزید تقویت ملے گی۔