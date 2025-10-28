صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوڈیشل کانفرنس کا آزادکشمیر میں انعقاد بڑی کامیابی ، بیرسٹر سلطان

  • اسلام آباد
جوڈیشل کانفرنس کا آزادکشمیر میں انعقاد بڑی کامیابی ، بیرسٹر سلطان

صدر سے چیف جسٹس کی ملاقات ،سپریم کو رٹ میں جج کی خالی اسامی پر مشاورت

 اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار )صدر آزادجموں و کشمیربیرسٹر سلطان محمودچودھری سے چیف جسٹس آزادجموں وکشمیر سپریم کورٹ جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر آزادجموں وکشمیر سپریم کورٹ میں جج کی خالی اسامی پر مشاورت کی گئی۔ راجہ سعید اکرم خان نے صدر آزاد کشمیر کو مظفرآباد میں گزشتہ دنوں منعقد ہونے والی جوڈیشل کانفرنس کے حوالے سے بریفنگ دی جس پر بیرسٹر سلطان محمود نے راجہ سعید اکرم خان کو جوڈیشل کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل کانفرنس کا آزادکشمیر میں انعقاد ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی شرکت خوش آئند ہے ، اس کے دوررس اثرات مرتب ہونگے اور اس سے پاکستان اور آزادکشمیر کے مثالی تعلقات کو بھی مزید تقویت ملے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی شدت ،ہسپتالوں میں مریضوں کا رش

فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادوایات کی قلت،گھر ڈلیوری منصوبہ غیر موثر

واسا کی انسدادِ ڈینگی مہم، طالبات میں آگاہی لیکچر،پمفلٹ تقسیم

کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، سہولیات کی فراہمی پر زور

ڈویلپمنٹ کمیٹی:36 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

زرعی یونیورسٹی یومِ سیاہ پر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس