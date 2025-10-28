مسئلہ کشمیر آتش فشاں،پھٹا تو تباہی ہو گی ،چودھری لطیف اکبر
کشمیری آزادی کے سوا کسی اور آپشن کو تسلیم نہیں کرتے ،یوم سیاہ پر خطاب
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) سپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے کہا دنیا بھر کے حل طلب مسائل میں مسئلہ کشمیر بھی ایک اہم مسئلہ،یہ ایک ایسا آتش فشاں ہے جو پھٹا تو دنیا بھر میں تباہی ہو گی اور دنیا بھر کا امن ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بھارت نے ستائیس اکتوبر کو مقبوضہ کشمیر میں فوج کشی کے ذریعے تاریخ کی بدترین دہشت گردی کی بنیاد رکھی اور چھ نومبر 1947کو ہی تین لاکھ کشمیریوں کو پاکستان لانے کا فریب دیکر گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔
بھارت نے افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی کردار کشی وتیرہ بنا لیا اور دوسری جانب عالمی برادری انھیں اعزازات سے نواز رہی ہے ۔انہوں نے کہا کشمیری آزادی کے سوا کسی اور آپشن کو تسلیم نہیں کرتے ۔ گزشتہ روز یوم سیاہ کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے چودھری لطیف اکبر نے کہا بھارت قابض اور پاکستان محافظ ملک ہے اس لئے عالمی برادری، بااثر ممالک دونوں ایٹمی ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر کے پائیدار، دیرپا حل کیلئے ثالثی کا کردار ادا کرے ۔