جبری تبادلوں کے احکامات واپس لیے جا ئیں ،پنجاب ٹیچرز یونین
مطالبہ منظور نہ کیاگیا تو بچوں کیسا تھ دھرنا دینے پر مجبور ہونگے ،پریس کانفرنس
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)ضلع راولپنڈی میں اساتذہ کے تبادلوں کے خلاف پنجاب ٹیچرز یونین (پی ٹی یو) میدان میں آگئی۔ سرپلس قرار دئیے گئے مرد و خواتین اساتذہ کے دوسرے سکولوں میں تبادلوں کے معاملے پر سی ای او ایجوکیشن آفس میں احتجاجی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔مرکزی صدر پنجاب ٹیچرز یونین قاضی عمران، راجہ سعادت حبیب، راجہ تیمور، حافظ فرمان عباسی، محمد ناظم اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ جبری تبادلے کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے ، تبادلوں کی آڑ میں من پسند افراد کو بھرتی کیا جا رہا ہے ، جو سراسر ناانصافی ہے۔
کئی اساتذہ برسوں سے اپنے اداروں میں بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں مگر انہیں بلاجواز دور دراز علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے ۔رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ جبری تبادلوں کے احکامات فوری طور پر واپس لیے جائیں بصورت دیگر اساتذہ اپنے بچوں سمیت احتجاجی دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے ۔اساتذہ کو 60،70 کلومیٹر گھروں سے دور بھیج دیا گیا اور خاص طور پر خواتین اساتذہ کیلئے بے شمار مسائل پیدا کر دیئے گئے ہیں ۔