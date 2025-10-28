صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم سیاہ پرراولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ،ضلعی انتظامیہ کی واکس

  • اسلام آباد
یوم سیاہ پرراولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ،ضلعی انتظامیہ کی واکس

مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ،بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار )راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے زیراہتمام یوم سیاہ پر صدر بینک روڈ پر یکجہتی واک کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت ایڈیشنل سی ای او راولپنڈی کینٹ بورڈ ضیا حسین،ڈپٹی سی ای او ناصر کمال نے کی ،واک میں سول سوسائٹی نے بھی شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف بینرز اٹھا رکھے تھے ۔ ادھر یومِ سیاہ کشمیر کے موقع پر ضلع انتظامیہ راولپنڈی کے زیرِ اہتمام ضلع کونسل سے کمشنر آفس راولپنڈی تک یکجہتی واک کا انعقاد کیا گیا۔واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر کینٹ سعد الرحمان نے کی جس میں تحصیلدار، ضلعی افسران، طلبا اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی ۔اس موقع پر اے سی کینٹ سعد الرحمان نے کہا کہ واک کا مقصد عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرانا ہے ۔ واک کے اختتام پر شہدا ئے کشمیر کے ایصالِ ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی۔

 

