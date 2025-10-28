صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، 2ہزار 340لٹر ملاوٹی دودھ تلف

  • اسلام آباد
اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، 2ہزار 340لٹر ملاوٹی دودھ تلف

20گاڑیوں کی چیکنگ،3کا دودھ ناقص قرار،1لاکھ 18 ہزار روپیہ جرمانہ عائد

   اسلام آباد ( خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے وفاقی دارالحکومت میں غیر معیاری اور ملاوٹی دودھ کی فروخت کیخلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 ہزار340لٹر ملاوٹی دودھ تلف کردیا۔ یہ کارروائی گزشتہ صبح این 5میٹرو سٹیشن نمبر 26پر ناکہ بندی کے دوران کی گئی۔ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق کے مطابق آپریشن کے دوران دودھ سے بھری 20گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی جن میں سے 3گاڑیوں کا دودھ ناقص قرار دیا گیا۔ ملاوٹ ثابت ہونے پر 2ہزار 340لٹر دودھ موقع پر ہی تلف کردیا گیا اور قوانین کی خلاف ورزی اور نمونے فیل ہونے پر 1لاکھ 18ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اسکول وین میں آگ لگ گئی،ڈرائیور سمیت 6بچے جھلس کر زخمی

ڈیجیٹل ٹریفک چالان کے لیے نظام کا افتتاح

غیر قانونی بس اسٹینڈز ختم،4بسیں ضبط

پولیس اہلکاروں کا جسمانی ریمانڈ

نشے میں دھت شخص نے موٹر سائیکل سواروں پر گاڑی چڑھادی

نیوی کے ملازم کو کچلنے والا مفرور ٹریلر ڈرائیور گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس