اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، 2ہزار 340لٹر ملاوٹی دودھ تلف
20گاڑیوں کی چیکنگ،3کا دودھ ناقص قرار،1لاکھ 18 ہزار روپیہ جرمانہ عائد
اسلام آباد ( خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے وفاقی دارالحکومت میں غیر معیاری اور ملاوٹی دودھ کی فروخت کیخلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 ہزار340لٹر ملاوٹی دودھ تلف کردیا۔ یہ کارروائی گزشتہ صبح این 5میٹرو سٹیشن نمبر 26پر ناکہ بندی کے دوران کی گئی۔ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیق کے مطابق آپریشن کے دوران دودھ سے بھری 20گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی جن میں سے 3گاڑیوں کا دودھ ناقص قرار دیا گیا۔ ملاوٹ ثابت ہونے پر 2ہزار 340لٹر دودھ موقع پر ہی تلف کردیا گیا اور قوانین کی خلاف ورزی اور نمونے فیل ہونے پر 1لاکھ 18ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ۔