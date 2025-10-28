صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ اے کی جانب سے راولپنڈی کی بیو ٹیفکیشن کاکام جا ری

  • اسلام آباد
پی ایچ اے کی جانب سے راولپنڈی کی بیو ٹیفکیشن کاکام جا ری

سڑکوں کی اطرا ف اور پارکوں کو رنگ برنگے پھولوں سے سجادیا گیا

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی راولپنڈی کی جانب سے شہر بھر کے پارکس ، گرین بیلٹس اور سڑکوں کی اطراف کو سجانے کا کام تیزی سے جا ری ہے ،ڈی جی پی ایچ اے احمد حسن رانجھا کی خصوصی ہدایات پر پی ایچ اے نے شہر بھر کے پارکوں اورگرین بیلٹس کو رنگ برنگے پھولوں سے سجادیا ہے ، خوبصورت پھول اور سرسبز مناظر عوام کی توجہ کا مرکز ہیں،عوام شام کے اوقات میں مختلف پارکس کا رُخ کرتے ہیں اور بہترین تفریحی سہولیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں ۔ احمد حسن رانجھا کا کہنا تھا کہ عوام کی سہولت اور تفریح کے لئے بہترین اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں،اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

 

