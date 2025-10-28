تنازع کشمیر صرف سیاسی نہیں انسانی مسئلہ بھی ہے ، سردار مسعود
مسئلہ کشمیر کے باعث ممکنہ جوہری جنگ انتہا ئی تباہ کن ہو گی ،سابق صدر آزادکشمیر پاک افواج کے بھارت کو دئیے جواب پر دنیا بھر میں موجودپاکستانیوں کو فخر ،لارڈ نذیر
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) آزاد کشمیر کے سابق صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر صرف سیاسی ہی نہیں انسانی مسئلہ بھی ہے ،دنیا میں جوہری جنگ تنازع کشمیر کے باعث ہونے کا خدشہ ہے جو کہ انتہائی تباہ کن ہو گی ،مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیری بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، پاکستان نے معرکہ حق میں ہندوستان کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنے عوام کی حفاظت کر سکتے ہیں،اگر پاکستان قربانی نہ دیتا اور پیچھے ہٹ جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے ۔ سردار مسعود خان نے ان خیالات کا اظہار نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں یوم سیاہ کے موقع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سیمینار کا اہتمام گلوبل پاک کشمیر سپریم کونسل نے کیا تھا۔
تقریب میں سردار مسعود خان کے علاوہ برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد، سابق وزیر چودھری ریاض محمود، نذیر گیلانی، شبیر احمد شاہ، راجہ رؤف مشعل مسعود اور راجہ سکندر خان و دیگرنے شرکت کی۔ سردار مسعود خان کا مزید کہنا تھا کہ 27 اکتوبر کو راجاؤں اور ہندوستان نے کشمیر پر جارحیت کی ،جموں میں 2 لاکھ پچاس ہزار مسلمان مارے گئے تھے ، یہ قتل عام آج تک جاری ہے ۔ لارڈ نذیر احمد کا کہنا تھا کہ مودی اور نیتن یاہو جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں،اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے ،پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے جس جرأت اور جوانمردی کیساتھ ہندوستان کوجواب دیا اس پر دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں اور مسلمانوں کو فخر ہے ۔