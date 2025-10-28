صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبہ کیلئے 62لاکھ ٹن گندم خریدی جا ئیگی ،وزیرزراعت پنجاب

  • اسلام آباد
گندم کی کاشت کا ہدف ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ، اجلاس سے خطاب

راولپنڈی (نیوز رپورٹر ) وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر گندم کی کاشت کی جاری مہم کے سلسلے میں صوبائی وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے راولپنڈی ڈویژن کا دورہ کیا اور گندم کی کاشت کے امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب، سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو اور کمشنر راولپنڈی ڈویژن محمد عامر خٹک بھی شریک ہوئے ۔وزیر زراعت پنجاب نے کہا کہ آئندہ سیزن میں گندم کی خریداری 3500 روپے فی من کے حساب سے کی جائے گی۔

انہوں نے بتایا پنجاب کیلئے 62 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے سٹرٹیجک ذخائر کی خریداری کی جائے گی ۔ رواں سیزن کے دوران پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے جبکہ راولپنڈی ڈویژن کے لیے ہدف پندرہ لاکھ تیس ہزار ایکڑ رکھا گیا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں میں تصدیق شدہ گندم کا بیج 5500 روپے فی بیگ کے حساب سے وافر مقدار میں دستیاب ہے جبکہ کھادیں بھی مقرر کردہ قیمتوں سے کم نرخوں پر میسر ہیں۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ گھریلو استعمال کے لیے محفوظ شدہ بیج کی بجائے تصدیق شدہ (سرٹیفائیڈ) بیج ہی استعمال کریں ۔ 

 

