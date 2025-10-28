صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل پولیس اکیڈمی کو مثالی ادارہ بنایا جا ئیگا ،وزیر داخلہ

  • اسلام آباد
محسن نقوی کا اکیڈمی کادورہ ،اپ گریڈیشن پراجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا

  اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا اور اکیڈمی میں جاری اپ گریڈیشن پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے زیر تعمیر نئے ہاسٹل کی تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا،انہوں نے کہا گیارہ منزلہ عمارت کو پانچ ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ ۔انہو ں نے اکیڈمی کے سپورٹس کمپلیکس کا بھی معائنہ کیا اور اس کی از سر نو بحالی کے لیے اقدامات کی ہدایت دی۔وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی کی آفیسرز میس کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے زیر تربیت افسران کے لئے تیار کھانا کھا کر اس کے معیار کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی پولیس فورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے ، نیشنل پولیس اکیڈمی کو جدید سہولیات سے آراستہ ایک مثالی ادارہ بنایا جائے گا۔چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے وزیر داخلہ کو تعمیراتی کام پر پیشرفت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ 

 

