صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آر کے زیراہتمام راولپنڈی میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

  • اسلام آباد
ایف بی آر کے زیراہتمام راولپنڈی میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) ٹیکس پیئرز سروسز ونگ نے چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال اور ممبر ٹی پی ایس تہمینہ عامر کی ہدایات پر ٹیکس سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ پر ایک آگاہی سیشن نجی ہوٹل راولپنڈی میں منعقد کیا۔

ایف بی آر کی ٹیم کی قیادت سیکرٹری ٹیکس ایجوکیشن مطیع الرحمن ممتاز نے کی،ان کے ہمراہ سیکنڈ سیکرٹری عبد الرحمن اور ٹیکس پیئرز سروسز وِنگ کے عملہ کے دیگر اراکین بھی موجود تھے ۔ انہوں نے آن لائن انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے طریقہ کار اور ایف بی آر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اہم خدوخال پر تفصیلی پریذ نٹیشن دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز منظوری کے باوجود8واٹر ٹینکس کا تعمیراتی کام سست

ایل ڈی اے کی چھت پر بکھری اہم فائلیں بارش سے متاثر

سموگ نے پنجاب بھر میں پنجے مضبوطی کیساتھ گاڑ لئے

غیرملکی سیاحوں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا :گورنر سلیم حیدر

علما معاشرے میں اعتدال کو فروغ دیں :راغب نعیمی

متعدد ایس ایچ اوزاور انچارج چوکی تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس