ایف بی آر کے زیراہتمام راولپنڈی میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) ٹیکس پیئرز سروسز ونگ نے چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال اور ممبر ٹی پی ایس تہمینہ عامر کی ہدایات پر ٹیکس سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ پر ایک آگاہی سیشن نجی ہوٹل راولپنڈی میں منعقد کیا۔
ایف بی آر کی ٹیم کی قیادت سیکرٹری ٹیکس ایجوکیشن مطیع الرحمن ممتاز نے کی،ان کے ہمراہ سیکنڈ سیکرٹری عبد الرحمن اور ٹیکس پیئرز سروسز وِنگ کے عملہ کے دیگر اراکین بھی موجود تھے ۔ انہوں نے آن لائن انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے طریقہ کار اور ایف بی آر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اہم خدوخال پر تفصیلی پریذ نٹیشن دی۔