ایٹین کی جدہ میں منعقدہ پائیپیکس 2025 نمائش میں شرکت
اسلام آباد (دنیارپور ٹ ) ریئل اسٹیٹ منصوبے ایٹین نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقدہ پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی نمائش2025 کے دسویں ایڈیشن میں بھرپور شرکت کی۔
ایٹین کی جانب سے اپنے پریمیئم پورٹ فولیو کی نمائش کی گئی، جس میں اٹھارہ ہول چیمپئن شپ گالف کورس کمیونٹی کے اندر رہائشی پلاٹس،لگژری ولاز، جدید اپارٹمنٹس، کمرشل اور ریٹیل سپیسز شامل تھیں۔ ایٹین نے نمائش کے شرکا کے لیے خصوصی اور محدود دستیاب پراپرٹی انوینٹری متعارف کرائی۔ پائیپیکس ایٹین کے لیے عالمی پاکستانی کمیونٹی سے روابط بڑھانے اور ایسے سرمایہ کاری کے مواقع پیش کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جولگژری ، جدت اور طویل مدتی قدر کا امتزاج پیش کرتے ہیں۔