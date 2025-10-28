صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیما کے زیر اہتمام بحری امور سے متعلق کتاب کی تقریب رونمائی

  • اسلام آباد
جنرل(ر) زبیرمحمود حیات ،سینیٹر مشاہد حسین ، سینئرسابق فوجی آفیسرز کی شر کت

  اسلام آباد ( خصوصی نیوز رپورٹر) نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز کی جانب سے شائع کردہ کتاب نیوی گیٹنگ لیگل ہورائزنز: سی فیئرز مینوئل آن نیول آپریشنز اینڈ لا آف دی سی ڈیورنگ پیس اینڈ وار کی تقریب رونمائی گزشتہ روز ہوئی جس میں سابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل (ریٹائرڈ) زبیرمحمود حیات ،سینیٹر مشاہد حسین سید سمیت سینئرسابق فوجی افسران، عدلیہ کے اراکین، سفارتکاروں ، قانونی اور بحری ماہرین نے شرکت کی ۔ یہ کتاب صدر نیما وائس ایڈمرل (ریٹائرڈ) احمد سعیداور کموڈور راحیل مسعود اور سینئر ریسرچ فیلو نیماکی مشترکہ تصنیف ہے جس میں بین الاقوامی فریم ورکس، بشمول اقوام متحدہ کے سمندری قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کو یکجا کیا گیا ہے ۔ مشاہد حسین سید نے کتاب کے بروقت اجرا کو اہمیت کا حامل قرار دیا ۔ مہمان خصوصی جنرل زبیر محمود حیات نے کہا یہ کتاب قانون کی حکمرانی، اخلاقی ذمہ داری اورسٹرٹیجک حکمت عملی کی بنیاد پر بحری گورننس سے وابستگی کی عکاس ہے ۔ 

 

