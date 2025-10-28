صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کا گجرات یونیورسٹی طلبہ کیلئے 1ملین روپے کے سکالر شپ کا اعلان

  • اسلام آباد
چین کے قونصل جنرل لاہور زاؤ شرن کا جامعہ کا دورہ ،خصوصی سیمینار میں شرکت

  اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) عوامی جمہوریہ چین کے قونصل جنرل لاہور زاؤ شرن نے یونیورسٹی آف گجرات کے طلبہ کے لیے سالانہ ایک ملین روپے کے سکالر شپ پروگرام کا اعلان کیا ۔یونیورسٹی آف گجرات میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی75ویں سالگرہ کو شایان شان انداز میں منایا گیا۔ زاؤ شرن نے یونیورسٹی کا خیر سگالی دورہ کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق کے ساتھ دونوں ممالک کے مابین سٹوڈنٹ ایکسچینج کے حوالہ سے مفاہمتی یاد داشت پردستخط کیے، اس موقع پر عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی75ویں سالگرہ پر خصوصی سیمینار کا انعقاد بھی ہوا۔

جس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق نے کی جبکہ مہمان اعزاز سابق صوبائی وزیر تعلیم و وائس چانسلر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میاں عمران مسعودتھے ۔ قونصل جنرل زاؤ شرن نے میرٹ پر مستحق طلبہ کے لیے سالانہ ایک ملین روپے کی سکالر شپ گرانٹ کا اعلان کیا۔ پروفیسر ڈاکٹرظہور الحق نے یونیورسٹی میں ایک ایسے آفس کی تشکیل کا اعلان کیا جو ایک منظم طریق کار اپناتے ہوئے جامعہ گجرات میں زیر تحصیل طلبہ کو چینی جامعات کا دورہ کرنے اور وہاں پر تعلیم حاصل کرنے میں فعال کردار ادا کرسکے ۔ 

 

