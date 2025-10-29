نوشہرہ، تاجر قتل، بھائی کو قتل کرنیوالے نشئی کی خودکشی
نوشہرہ (نمائندہ دنیا) مرہٹی مین بازار میں موٹرسائیکل سوار کی فائرنگ سے نوجوان تاجر جاں بحق، مقتول ضمیر کی نعش پوسٹ مارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کر دی گئی، واقعہ کیخلاف تاجروں نے احتجاج بھی کیا۔
ادھر آدم زئی بڑے بھائی کو قتل کرنے والا نشئی بھائی نے دلبرداشتہ ہوکر فائر کرکے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق خودکشی کرنے والا توفیق اللہ شدید زخمی ہوا، ہسپتال منتقلی کے دران جاں بحق ہوگیا۔ رسالپور صبحت کلے دینی مدرسہ کے معلم کے خلاف مدرسہ کے کمسن طالبعلم کے ساتھ جنسی درندگی کی کوشش کرنے کا مقدمہ درج۔ ملزم معلم قاری عاطف کو فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔