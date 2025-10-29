صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 9افراد گرفتار

  • اسلام آباد
سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 9افراد گرفتار

ملزموں کے قبضہ سے اسلحہ، ایمونیشن برآمد، مقدمات درج، تفتیش شروع

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاری مجرمان سمیت 9جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلہ میں کورال، نیلور اور بہارہ کہو پولیس نے 3ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 3عدد مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کیلئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 6اشتہاری مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کارپوریشن ملازمین مویشی مالکان کی ملی بھگت پر باڑے ڈی سیل گوبر پھینکنے سے سیورج مسائل پیدا

بائینیل میڈیکل کانفرنس ،اہم موضوعات پرمقالے پیش

ملکوال:سلنڈر کی دکانیں شہر سے باہر منتقل کرنے کی ہدایت

بدنا م زمانہ منشیات فروش گرفتار، 12کلو چرس برآمد

شہرمیں تجاوزات کی بھرمار ، مین روڈاور بازار سکڑگئے

ایم ڈی واسا کا بازاار خراداں کا دورہ سیوریج مسائل پر احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر