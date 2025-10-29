سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 9افراد گرفتار
ملزموں کے قبضہ سے اسلحہ، ایمونیشن برآمد، مقدمات درج، تفتیش شروع
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاری مجرمان سمیت 9جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلہ میں کورال، نیلور اور بہارہ کہو پولیس نے 3ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 3عدد مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کیلئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 6اشتہاری مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔