اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات یکم نومبر، 21امیدوار مدمقابل
6ہزار سے زائد ووٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ایسٹ،ویسٹ پریذائیڈنگ آفیسرز ہونگے
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات یکم نومبر کو ہوں گے، انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ایسٹ اور ویسٹ پریذائیڈنگ آفیسرز کے طور پر خدمات انجام دیں گے جبکہ مجموعی طور پر 20ججز پولنگ افسران کے طور پر ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ انتخابات میں 5نشستوں کیلئے 21امیدوار مدمقابل ہیں اور 6ہزار سے زائد وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ہر ووٹر 5ووٹ دے سکے گا، پولنگ صبح 8بجے سے شام 4بجے تک جوڈیشل کمپلیکس میں جاری رہے گی۔ امیدواروں کی فہرست اور پولنگ ججز کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔