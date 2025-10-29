صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو لوٹنے والے گروہ کا رکن گرفتار، مسروقہ مال، نقدی برآمد

  • اسلام آباد
شہریوں کو لوٹنے والے گروہ کا رکن گرفتار، مسروقہ مال، نقدی برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس تھانہ کورال ٹیم نے شہریوں کو لوٹنے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب منظم گروہ کے رکن کو گرفتار کر لیا، گرفتار ملزم کے قبضہ سے چھینے گئے۔

 موٹرسائیکل، موبائل فون، نقدی اور وارداتو ں میں استعمال ہونے والا اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا، ملزم کیخلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ گرفتار ملزم کی شناخت محمد پرویز کے نام سے ہوئی ہے، ملزم کیخلاف مقدمات درج ہیں، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتیں کر نے کا انکشاف کیا ہے۔

