بھارہ کہو، تجاوزات کی بھرمار، شہریوں کو مشکلات کا سامنا

  • اسلام آباد
بائی پاس پر بھی مافیا کے ڈیرے، انتظامیہ، وارڈنز بے بس، نوٹس لیا جائے،عوامی حلقے

بھارہ کہو (شاکر ملک سے) بھارہ کہو مین مری روڈ پر تجاوزات مافیا کا راج، اربوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا بائی پاس بھی تجاوزات کی زد میں، جگہ جگہ ریڑھی بان قابض، ٹریفک روانی برقرار رکھنے میں مشکلات، انتظامیہ اور ٹر یفک وارڈنز تجاوزات مافیا کے آگے بے بس نظر آنے لگے، حافظ جھگی سٹاپ سے بھیرہ پل تک سڑک کے دونوں اطراف میں ریڑھی بان ہی نظر آتے ہیں، جگہ جگہ یوٹرن کی وجہ سے ٹریفک روانی میں شدید مشکلات، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ مسائل کا خاتمہ ہو سکے۔

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر