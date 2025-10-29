بھارہ کہو، تجاوزات کی بھرمار، شہریوں کو مشکلات کا سامنا
بائی پاس پر بھی مافیا کے ڈیرے، انتظامیہ، وارڈنز بے بس، نوٹس لیا جائے،عوامی حلقے
بھارہ کہو (شاکر ملک سے) بھارہ کہو مین مری روڈ پر تجاوزات مافیا کا راج، اربوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا بائی پاس بھی تجاوزات کی زد میں، جگہ جگہ ریڑھی بان قابض، ٹریفک روانی برقرار رکھنے میں مشکلات، انتظامیہ اور ٹر یفک وارڈنز تجاوزات مافیا کے آگے بے بس نظر آنے لگے، حافظ جھگی سٹاپ سے بھیرہ پل تک سڑک کے دونوں اطراف میں ریڑھی بان ہی نظر آتے ہیں، جگہ جگہ یوٹرن کی وجہ سے ٹریفک روانی میں شدید مشکلات، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ مسائل کا خاتمہ ہو سکے۔