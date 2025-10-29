ہری پور،بھائی نے بھائی مار ڈالا ،حادثات میں 4زخمی
تربیلہ ڈیم پراجیکٹ سائٹ سے چوری کی کوشش کرنے والے 4ملزم گرفتار
ہری پور (نمائندہ دنیا) خون سفید ہو گیا، تھانہ سٹی کی حدود ڈھیری روڈ سکندر پور میں جائیداد کے تنازع پر بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل، جاں بحق ہونے والے کی شناخت اشرف کے نام سے ہوئی، مقتول جماعت اسلامی کے سرگرم رکن تھے۔ مقتول کے بیان پر ملزمان نزاکت، لیاقت اور بھائی اکرم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ادھر بستی شیر خان میں GTروڈ پر موٹرسائیکل حادثہ کے نتیجے میں 30سالہ سید حضرت اور حیات زخمی ہو گئے، تھانہ ٹی آئی پی کی حدود میں بھی دو موٹرسائیکل آپس میں ٹکرانے کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوگئے۔ تھانہ غازی پولیس کی بروقت کارروائی، تربیلہ ڈیم پراجیکٹ سائٹ سے چوری کی کوشش کرنے والے ملزمان گرفتار کر لئے گئے۔ ملزمان میں فہیم، عقیل، جواد اور آفاق شامل ہیں۔