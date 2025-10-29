صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئیسکو اور سی ڈی اے کے مابین دوستانہ کرکٹ میچ

  • اسلام آباد
آئیسکو اور سی ڈی اے کے مابین دوستانہ کرکٹ میچ

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) آئیسکو اور سی ڈی اے کے مابین دوستانہ کرکٹ میچ نیشنل کرکٹ گراؤنڈ ایف سیون میں کھیلا گیا۔ ٹیموں نے بہترین کارکردگی اور سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کیا اور دونوں اداروں کے افسران اور سٹاف نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

چیف ایگزیکٹیو آئیسکو چودھری خالد محمود نے کہا کے میچ صرف ایک کھیل ہی نہیں بلکہ ٹیم ورک سپورٹ مین سپرٹ اور اداروں کے درمیان مضبوط تعلقات کی ایک بہترین مثال ہے۔ سید علی مرتضیٰ، رانا عبد الستار، رئیس حیدر، کامران آفتاب، اعجاز مخدوم اور دیگر افسران نے میچ دیکھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بند روڈ: ٹریفک روانی کی بہتری کا منصوبہ ادھورا

ڈی جی پی آر فرید احمد کا دنیا نیوز ہیڈ آفس کادورہ

5ایس ایچ اوز کے تقرروتبادلے

شہر میں ٹریفک جام کے 82مقامات

فیکٹری میں کرنٹ لگنے سے مزدور جاں بحق

ڈکیتی کی جھوٹی کال چلانے والاگرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر