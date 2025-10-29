آئیسکو اور سی ڈی اے کے مابین دوستانہ کرکٹ میچ
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) آئیسکو اور سی ڈی اے کے مابین دوستانہ کرکٹ میچ نیشنل کرکٹ گراؤنڈ ایف سیون میں کھیلا گیا۔ ٹیموں نے بہترین کارکردگی اور سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کیا اور دونوں اداروں کے افسران اور سٹاف نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
چیف ایگزیکٹیو آئیسکو چودھری خالد محمود نے کہا کے میچ صرف ایک کھیل ہی نہیں بلکہ ٹیم ورک سپورٹ مین سپرٹ اور اداروں کے درمیان مضبوط تعلقات کی ایک بہترین مثال ہے۔ سید علی مرتضیٰ، رانا عبد الستار، رئیس حیدر، کامران آفتاب، اعجاز مخدوم اور دیگر افسران نے میچ دیکھا۔