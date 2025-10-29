کل پاکستان سالانہ اجتماع کیلئے 150رکنی انتظامی کمیٹیاں تشکیل
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کے 2نومبر کو راولپنڈی میں ہونے والے کل پاکستان سالانہ اجتماع کیلئے 150رکنی مختلف انتظامی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔
ان خیالات کا اظہار ادارہ کے ڈپٹی ڈائریکٹرامن کمیٹی کے رہنما حافظ قاسم شیخ نے علما کرام کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہاکہ اجتماع میں ادارہ سے فارغ التحصیل ہونے والے علما کرام وحفاظ کرام کی دستار بندی کی جائے گی۔ اجتماع کے دو سیشن ہونگے ،سید ریاض شاہ سمیت دنیا بھر سے آنے والے مہمان مقررین خطاب کریں گے۔