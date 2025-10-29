صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہری پور،افغان باشندوں کی غنڈہ گردی،شہری پریشان

  • اسلام آباد
سولہ نمبر کیمپ کے گردونواح میں قبضہ، توڑ پھوڑ، کارروائی کی جائے،عوام علاقہ

ہری پور (نمائندہ دنیا) ہری پور کے نواحی علاقوں میں افغانی باشندوں کی جانب سے مبینہ غنڈہ گردی، زمینوں پر قبضے اور توڑ پھوڑ کے واقعات سامنے آنے لگے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق سولہ نمبر کیمپ کے اطراف میں ایسے افغان خاندان آباد ہو رہے ہیں جو دیگر اضلاع اور صوبوں سے بے دخل کئے گئے تھے، بعض وہ افراد بھی شامل ہیں جو پہلے اپنے وطن واپس جا چکے افغانوں کی جگہ پر آ کر رہائش اختیار کر چکے ہیں۔ شہریوں کے مطابق انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں کے رہائشی خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ اہلِ علاقہ نے ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس قبضہ مافیا کو قابو میں لایا جائے۔

