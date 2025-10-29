صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد ویمن چیمبر کے زیراہتمام کاروباری خواتین کیلئے معلوماتی پروگرام

  • اسلام آباد
فیصل آباد ویمن چیمبر کے زیراہتمام کاروباری خواتین کیلئے معلوماتی پروگرام

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان سنگل ونڈو اور ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے خدیجہ ویمن انٹرپرینیور شپ پروگرام کے تحت کاروباری خواتین کیلئے بین الاقوامی تجارت کے مواقع پیدا کرنے کیلئے باہمی تعاون کیا۔

اس کے تحت فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے فیصل آباد میں کاروباری خواتین کیلئے ایک معلوماتی پروگرام منعقد کیا۔ اس پروگرام میں کاروباری خواتین کو سرحد پار تجارت، ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کسٹمز کے طریقہ کار، مالی وسائل تک رسائی اور گرین ٹریڈ جیسے ابھرتے ہوئے مواقع کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔، پی ایس ڈبلیو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر آفتاب حیدرنے کہا خدیجہ پروگرام کا عالمی سطح پر اعتراف اس بات کی علامت ہے کہ ہم کاروباری خواتین کو جدید ڈیجیٹل معیشت میں کامیابی کیلئے درکار علم فراہم کر رہے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کارپوریشن ملازمین مویشی مالکان کی ملی بھگت پر باڑے ڈی سیل گوبر پھینکنے سے سیورج مسائل پیدا

بائینیل میڈیکل کانفرنس ،اہم موضوعات پرمقالے پیش

ملکوال:سلنڈر کی دکانیں شہر سے باہر منتقل کرنے کی ہدایت

بدنا م زمانہ منشیات فروش گرفتار، 12کلو چرس برآمد

شہرمیں تجاوزات کی بھرمار ، مین روڈاور بازار سکڑگئے

ایم ڈی واسا کا بازاار خراداں کا دورہ سیوریج مسائل پر احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر