فیصل آباد ویمن چیمبر کے زیراہتمام کاروباری خواتین کیلئے معلوماتی پروگرام
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان سنگل ونڈو اور ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی نے خدیجہ ویمن انٹرپرینیور شپ پروگرام کے تحت کاروباری خواتین کیلئے بین الاقوامی تجارت کے مواقع پیدا کرنے کیلئے باہمی تعاون کیا۔
اس کے تحت فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے فیصل آباد میں کاروباری خواتین کیلئے ایک معلوماتی پروگرام منعقد کیا۔ اس پروگرام میں کاروباری خواتین کو سرحد پار تجارت، ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کسٹمز کے طریقہ کار، مالی وسائل تک رسائی اور گرین ٹریڈ جیسے ابھرتے ہوئے مواقع کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔، پی ایس ڈبلیو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر آفتاب حیدرنے کہا خدیجہ پروگرام کا عالمی سطح پر اعتراف اس بات کی علامت ہے کہ ہم کاروباری خواتین کو جدید ڈیجیٹل معیشت میں کامیابی کیلئے درکار علم فراہم کر رہے ہیں۔